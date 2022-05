Milan, c’è il sì di Enzo Fernandez: attenzione alla concorrenza (Di domenica 29 maggio 2022) Il Milan potrebbe fare sul serio per Enzo Fernandez del River Plate: c’è il gradimento del giocatore, ma attenzione alla concorrenza Il Milan potrebbe fare sul serio per Enzo Fernandez del River Plate: c’è il gradimento del giocatore, ma attenzione alla concorrenza. I rossoneri già qualche mese fa con Moncada avevano fatto irruzione in Argentina per cercare di arrivare ad un accordo con il River e il giocatore. L’offerta era di 13 milioni più bonus, a fronte di una clausola da 18. Ora, però, con la trattativa per la cessione del club non ancora definita il Milan sta prendendo tempo e c’è il rischio che possa scatenarsi un’asta. Asta in cui è pronta ad inserirsi anche ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 29 maggio 2022) Ilpotrebbe fare sul serio perdel River Plate: c’è il gradimento del giocatore, maIlpotrebbe fare sul serio perdel River Plate: c’è il gradimento del giocatore, ma. I rossoneri già qualche mese fa con Moncada avevano fatto irruzione in Argentina per cercare di arrivare ad un accordo con il River e il giocatore. L’offerta era di 13 milioni più bonus, a fronte di una clausola da 18. Ora, però, con la trattativa per la cessione del club non ancora definita ilsta prendendo tempo e c’è il rischio che possa scatenarsi un’asta. Asta in cui è pronta ad inserirsi anche ...

Nessuno come Ancelotti ... dove anzi la cattiva sorte non è mancata con Bayern, Chelsea, Juventus, lo stesso Milan, eccetera. Certo è che dopo essere diventato il primo allenatore a vincere quattro Champions - Coppe Campioni, ...