Meteo, domenica di maltempo al Sud. Ma sarà un ponte del 2 giugno di 'fuoco': oltre 35 gradi (Di domenica 29 maggio 2022) sarà una festa della Repubblica "infuocata": per l'avvio di giugno è prevista una nuova forte ondata di caldo sull'Italia . Sono in arrivo masse d'aria sub - tropicali, si legge sul sito de ilMeteo.it, con una profonda area di bassa pressione (ciclone) che andrà ad approfondirsi al largo delle coste del Portogallo in pieno oceano Atlantico. "A causa della circolazione antioraria delle correnti ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 29 maggio 2022)una festa della Repubblica "infuocata": per l'avvio diè prevista una nuova forte ondata di caldo sull'Italia . Sono in arrivo masse d'aria sub - tropicali, si legge sul sito de il.it, con una profonda area di bassa pressione (ciclone) che andrà ad approfondirsi al largo delle coste del Portogallo in pieno oceano Atlantico. "A causa della circolazione antioraria delle correnti ...

Advertising

Corriere : Domenica temperature giù di 10 gradi: al Nord temporali, allerta gialla in 6 regioni - zazoomblog : Meteo le previsioni in Campania di domenica 29 maggio 2022 - #Meteo #previsioni #Campania #domenica - meteoredit : #29maggio Buona domenica! Oggi attenzione ancora ai possibili #temporali ? ??? Le ultime previsioni:… - pirata970 : @LucaLc36 Ciao Luca, buona domenica anche a te. Meteo infame - ErasmoDAngelis : RT @DPCgov: ???? #AllertaGIALLA, domenica #29maggio, su sei regioni. ?? Consulta il bollettino per conoscere il livello e le zone di allerta… -