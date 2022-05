Maturità ed esami media con mascherine perché non ci sono i tempi tecnici per modificare la legge (Di domenica 29 maggio 2022) La notizia è stata data dall'ANSA che riferendosi a "fonti qualificate" conferma che "si andrà, dunque, agli esami di Maturità e terza media con le attuali disposizioni che prevedono l'obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione delle vie aeree." L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 29 maggio 2022) La notizia è stata data dall'ANSA che riferendosi a "fonti qualificate" conferma che "si andrà, dunque, aglidie terzacon le attuali disposizioni che prevedono l'obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione delle vie aeree." L'articolo .

