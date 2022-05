Marche sempre più vecchie e con nascite al lumicino, si rischia la desertificazione. Secondo l'Istat 400 mila abitanti in meno da qui al ... (Di domenica 29 maggio 2022) ANCONA - Nel giro di 50 anni, le Marche perderanno 400mila abitanti, passando da 1,5 milioni di persone a 1,1 milioni. Nel giro di 30, gli over 65 raggiungeranno il 35% del totale. Percentuale che nel ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 29 maggio 2022) ANCONA - Nel giro di 50 anni, leperderanno 400, passando da 1,5 milioni di persone a 1,1 milioni. Nel giro di 30, gli over 65 raggiungeranno il 35% del totale. Percentuale che nel ...

Advertising

AmiciziaeAmore2 : Non lasciate trascorrere il tempo inutilmente, passano giorni, mesi, magari anni, e siete sempre soli. Dal 1999 A &… - AlessiaAlesia : @zoe7814 Per me pesca con il vino è felicità! Tutte le mie estati nelle Marche con i nonni, quella e la pizza battu… - fuertes_rafa : @missVel11 Dembèlè que se marche del Barça es un punto vercenario ???????????? visca Barça sempre ? - Omantini : @RocchettoT @AndreaOrlandosp @RegioneLazio @nzingaretti Infatti ho sempre detto che le agenzie interinali sono il '… - SergioSangio : @giampi_ero Infatti ha avuto problemi con il fisco e c’è stato passaggio di proprietà che ha cambiato tutti canali… -