L’addio di Chiellini apre le porte a un campione dalla Spagna: pronto l’assalto (Di domenica 29 maggio 2022) La Juve dovrà rivoluzionare la difesa nella prossima stagione, per questo motivo c’è grande interesse nel capire chi sostituirà Chiellini. In questo momento la Juventus ha dovuto fare i conti con una stagione a dir poco deludente, tanto è vero che il solo quarto posto non può assolutamente rendere felici i giocatori di Allegri, con il tecnico toscano che la prossima stagione dovrà fare anche a meno di Giorgio Chiellini, una figura storica e leggendaria della società bianconera che però deciso di appendere le scarpette al chiodo, obbligando così la squadra a cercare delle nuove soluzioni. Giorgio Chiellini Juventus (Ansa Foto)Quando se ne va una colonna assoluta come Giorgio Chiellini è davvero complicato per tutti riuscire a farsene una ragione, in particolar modo perché sono stati pochissimi i giocatori in grado di ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 29 maggio 2022) La Juve dovrà rivoluzionare la difesa nella prossima stagione, per questo motivo c’è grande interesse nel capire chi sostituirà. In questo momento la Juventus ha dovuto fare i conti con una stagione a dir poco deludente, tanto è vero che il solo quarto posto non può assolutamente rendere felici i giocatori di Allegri, con il tecnico toscano che la prossima stagione dovrà fare anche a meno di Giorgio, una figura storica e leggendaria della società bianconera che però deciso di appendere le scarpette al chiodo, obbligando così la squadra a cercare delle nuove soluzioni. GiorgioJuventus (Ansa Foto)Quando se ne va una colonna assoluta come Giorgioè davvero complicato per tutti riuscire a farsene una ragione, in particolar modo perché sono stati pochissimi i giocatori in grado di ...

