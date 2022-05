La solidarietà di Confindustria Benevento al presidente Vigorito (Di domenica 29 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoI vice presidenti, gli organi direttivi, gli imprenditori tutti e la struttura tecnica di Confindustria Benevento esprimono piena vicinanza e totale solidarietà al proprio presidente, avvocato Oreste Vigorito, oggetto di un attacco immeritato e pretestuoso da parte di una frangia minoritaria del tifo beneventano, ben conoscendo la passione e l’impegno che egli pone in ogni sua impresa, comunque sempre vincente. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 29 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoI vice presidenti, gli organi direttivi, gli imprenditori tutti e la struttura tecnica diesprimono piena vicinanza e totaleal proprio, avvocato Oreste, oggetto di un attacco immeritato e pretestuoso da parte di una frangia minoritaria del tifo beneventano, ben conoscendo la passione e l’impegno che egli pone in ogni sua impresa, comunque sempre vincente. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

