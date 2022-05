Guerra Russia-Ucraina, “a Mariupol cadaveri ammassati in un supermercato”. Kharkiv, per la prima volta Zelensky in visita alle truppe. Lituania acquista droni militari (Di domenica 29 maggio 2022) Bombe sulla regione di Sumy. Lo Zar premia i soldati che hanno conquistato Kransnyi Lyman. Il presidente turco Erdogan domani sente gli omologhi russo e ucraino Leggi su lastampa (Di domenica 29 maggio 2022) Bombe sulla regione di Sumy. Lo Zar premia i soldati che hanno conquistato Kransnyi Lyman. Il presidente turco Erdogan domani sente gli omologhi russo e ucraino

Advertising

SkyTG24 : Guerra in Ucraina, il paradosso italiano: export in Russia dimezzato, import raddoppiato - elio_vito : Salvini, sei il capo della Lega, mentre Macron e Scholz sono Capi di Stato e di Governo, difficile capire la differ… - Corriere : Settecento milioni al giorno per la guerra dello zar. La Russia ha già esaurito il 70% della forza militare - goodaaa1 : RT @erny110393: 'L'Unione Europea deve abbandonare la pazza idea di vincere la guerra in Ucraina. Dobbiamo costringere l'Ucraina a capitola… - tittirigo : RT @erny110393: 'L'Unione Europea deve abbandonare la pazza idea di vincere la guerra in Ucraina. Dobbiamo costringere l'Ucraina a capitola… -