Guerra in Ucraina, le notizie di oggi. Putin: «Sì al dialogo, ma stop invio armi a Kiev». Grano ucraino, flotta Ue per scortare i mercantili (Di domenica 29 maggio 2022) Linea diretta tra Russia ed Europa. Anzi, tra Putin da una parte, il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Scholz dall?altra. Dopo il confronto telefonico a tre di ieri... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 29 maggio 2022) Linea diretta tra Russia ed Europa. Anzi, trada una parte, il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Scholz dall?altra. Dopo il confronto telefonico a tre di ieri...

CarloCalenda : Quando Salvini chiede la fine della guerra sembra Miss Universo che invoca la pace nel mondo dopo la sua vittoria.… - SkyTG24 : Guerra in Ucraina, il paradosso italiano: export in Russia dimezzato, import raddoppiato - welikeduel : A #propagandalive questa sera un nuovo reportage sulla guerra in Ucraina di Francesca Mannocchi, nostra ospite in s… - whitefanghowl : RT @GiovanniPaglia: Zelensky apre ad una soluzione che preveda la rinuncia ucraina alla Crimea, e immediato arriva lo stop della NATO, che… - News24_it : Guerra in Ucraina, le notizie di oggi. Putin: «Pronti a ripresa dialogo e aperture sul grano, ma stop armi a K -… -