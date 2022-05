F1, GP Monaco 2022: orario d’inizio e come vedere in tv la gara. Guida TV8 e Sky (Di domenica 29 maggio 2022) Attesa febbrile nel Principato in vista del Gran Premio di Monaco 2022, settimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno in programma proprio oggi sullo storico circuito cittadino di Montecarlo. La Ferrari sogna una domenica trionfale dopo aver blindato la prima fila in griglia con Charles Leclerc in pole position davanti a Carlos Sainz. LA DIRETTA LIVE DEL GP DI Monaco DI F1 DALLE 15.00 Red Bull però andrà all’attacco dalla seconda linea dello schieramento con Sergio Perez 3° e soprattutto con il leader iridato e campione del mondo in carica Max Verstappen 4° chiamato ad inventarsi qualcosa di speciale (soprattutto in caso di meteo variabile) per superare almeno una delle due Rosse su un tracciato che nega di fatto ogni chance di sorpasso. La gara odierna comincerà alle ore 15 e verrà trasmessa in diretta ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022) Attesa febbrile nel Principato in vista del Gran Premio di, settimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno in programma proprio oggi sullo storico circuito cittadino di Montecarlo. La Ferrari sogna una domenica trionfale dopo aver blindato la prima fila in griglia con Charles Leclerc in pole position davanti a Carlos Sainz. LA DIRETTA LIVE DEL GP DIDI F1 DALLE 15.00 Red Bull però andrà all’attacco dalla seconda linea dello schieramento con Sergio Perez 3° e soprattutto con il leader iridato e campione del mondo in carica Max Verstappen 4° chiamato ad inventarsi qualcosa di speciale (soprattutto in caso di meteo variabile) per superare almeno una delle due Rosse su un tracciato che nega di fatto ogni chance di sorpasso. Laodierna comincerà alle ore 15 e verrà trasmessa in diretta ...

Advertising

SkySportF1 : ?? POLE POSITION PER CHAAAARLES LECLERC ???? Doppietta Ferrari in qualifica a Monte Carlo I risultati ?… - SkySport : Real Madrid su Tchouameni: offerti 70 milioni al Monaco #SkySport #RealMadrid #Tchouameni #SkyCalciomercato… - SkySportF1 : ?? LECLERC DAVANTI A TUTTI A MONTE CARLO ?? Sarà lotta Red Bull ?? Ferrari in qualifica? I risultati delle #FP1 ?… - sportli26181512 : F1, Gp Monaco: le qualifiche di Montecarlo viste dalla pista: Un sabato magico per Leclerc e per la Ferrari, con il… - ilgladiatore36 : #MonacoGP 2022: la griglia di partenza -