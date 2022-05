DALLA STRADA AL PALCO: NEK CONDUCE IL TALENT DI RAI2 CHE CERCA I NUOVI MANESKIN (Di domenica 29 maggio 2022) DALLA STRADA al PALCO è il nuovo TALENT show dell’estate di RAI2. Nato da un’idea di Carlo Conti, sarà condotto da Nek. Si tratta di un format che prende ispirazione dal successo mondiale dei MANESKIN, una band che dalle strade d’Italia è passata ad esibirsi nei palchi di mezzo mondo, da Sanremo agli Stati Uniti passando per l’Eurovision, con un successo clamoroso. Si è così accesa l’attenzione verso le band e gli artisti che si esibiscono nelle piazze e nelle vie che avranno la possibilità di esibirsi in prima serata su RAI2. La data di messa in onda è al momento prevista al martedì sera, dal 28 giugno al 19 luglio, secondo Rai Pubblicità. Nek è uno dei volti su cui punta la direzione intrattenimento diretta da Stefano Coletta. La storia dei MANESKIN ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 29 maggio 2022)alè il nuovoshow dell’estate di. Nato da un’idea di Carlo Conti, sarà condotto da Nek. Si tratta di un format che prende ispirazione dal successo mondiale dei, una band che dalle strade d’Italia è passata ad esibirsi nei palchi di mezzo mondo, da Sanremo agli Stati Uniti passando per l’Eurovision, con un successo clamoroso. Si è così accesa l’attenzione verso le band e gli artisti che si esibiscono nelle piazze e nelle vie che avranno la possibilità di esibirsi in prima serata su. La data di messa in onda è al momento prevista al martedì sera, dal 28 giugno al 19 luglio, secondo Rai Pubblicità. Nek è uno dei volti su cui punta la direzione intrattenimento diretta da Stefano Coletta. La storia dei...

