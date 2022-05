Charles Leclerc contro la maledizione Montecarlo: la Ferrari sogna la doppietta, con l’incognita pioggia (Di domenica 29 maggio 2022) Svetta alta la bandiera monegasca a Montecarlo: è un Charles Leclerc super quello visto finora nel weekend di casa sua, il vero mago del giro secco. E il duo Max Verstappen-Red Bull deve inseguire ancora, come era già accaduto a Miami e Barcellona. Il corretto bilanciamento di una monoposto che ha (sin da inizio stagione) come principale qualità l’agilità tra le curve di medio-alto carico, ha fatto sì che entrambe le Rosse finissero indiscutibilmente davanti alle rivali anglo-austriache, più prestazionali sul dritto (caratteristica che nulla ha a che fare col circuito del Principato). Sergio Pérez, terzo, è lontano 253 millesimi, Verstappen è quarto, ma con la rabbia in corpo per la bandiera rossa arrivata a 30 secondi dalla fine delle qualifiche, complici il compagno di squadra messicano e Sainz. Il suo ultimo tentativo dopo un giro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 29 maggio 2022) Svetta alta la bandiera monegasca a: è unsuper quello visto finora nel weekend di casa sua, il vero mago del giro secco. E il duo Max Verstappen-Red Bull deve inseguire ancora, come era già accaduto a Miami e Barcellona. Il corretto bilanciamento di una monoposto che ha (sin da inizio stagione) come principale qualità l’agilità tra le curve di medio-alto carico, ha fatto sì che entrambe le Rosse finissero indiscutibilmente davanti alle rivali anglo-austriache, più prestazionali sul dritto (caratteristica che nulla ha a che fare col circuito del Principato). Sergio Pérez, terzo, è lontano 253 millesimi, Verstappen è quarto, ma con la rabbia in corpo per la bandiera rossa arrivata a 30 secondi dalla fine delle qualifiche, complici il compagno di squadra messicano e Sainz. Il suo ultimo tentativo dopo un giro ...

