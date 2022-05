Canoa slalom | Europei 2022 | C1 | Raffaello Ivaldi sfiora il podio | vince Savsek Decimo Ceccon

(Di domenica 29 maggio 2022) Un quarto posto da applausi pernel C1, ma che sotto sotto nasconde un po’ di rammarico. Si chiudono in questo modo glidia Liptovsky Mikulas, con il ragazzo nato a Cazzago di Pianiga che va vicinissimo al suo primo alloro in singolare nella gara vinta dallo sloveno Benjamin. Sì perché per due settori la discesa diè perfetta: 85 centesimi di vantaggio sul miglior tempo dinel primo settore, 44 nel secondo, poi un errore in curva 19 lo rallenta e gli fa chiudere la prova in 103.96, ai piedi virtuali del. Poiché dopo di lui tocca ai favoriti di giornata, che però compiono ognuno un errore che li estromette dalla lotta al successo: Matej Benus ...

Tre accessi in finale su tre per l'Italia nell'ultima giornata degli Europei di canoa slalom di Liptovsky Mikulas. Nella giornata dedicata alla canadese (C1), Elena Borghi, Raffaello Ivaldi e Paolo Ceccon si potranno giocare un posto fra i grandi nel vecchio continente