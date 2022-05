Campania, paura nella notte: spara a quattro giovani dopo una lite (Di domenica 29 maggio 2022) paura nella notte in Campania: dopo una lite, c’è stata una sparatoria. Sul posto è arrivata immediatamente la polizia per le indagini Sembrava una serata come tante a Qualiano, in… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 29 maggio 2022)inuna, c’è stata unatoria. Sul posto è arrivata immediatamente la polizia per le indagini Sembrava una serata come tante a Qualiano, in… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

MariaRo38470907 : In Campania pare che siano stati abbattuti capi di bestiame sani.....quanto mancherà che uccideranno le persone che… - OrioliAlberto : RT @OrioliAlberto: Pare che il divieto di rubare in casa di ladri si riferisca a sentenze passate in giudicato... I #DeMita sono solo all'i… - occhio_notizie : Auto in corsa avvolta dalle fiamme: paura in #Campania | - occhio_notizie : ?? Viene investita da un'auto e batte la testa contro il parabrezza: paura in #Campania - CorinaldiMarco : @Misurelli77 in Campania idem (Sono nato e vivo in Campania). Non ho paura! -