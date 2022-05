Bimbo di 10 anni cade dalle scale e muore (Di domenica 29 maggio 2022) Un Bimbo di 10 anni è morto, probabilmente per arresto cardiaco, dopo essere caduto dalle scale in circostanze ancora da accertare. E’ accaduto a Peccioli (Pisa). Sul posto il personale del 118, che ha tentato invano di rianimare il piccolo, per il quale però non c’è stato nulla da fare. Indagano i carabinieri. E’ successo poco prima delle 13.30. “I medici e i soccorritori – si legge sul Tirreno – giunto sul posto hanno provato a rianimarlo a lungo, di fronte ai parenti straziati. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi, con l’arrivo di un’automedica da Peccioli e della Misericordia da Terricciola. Il luogo dell’incidente è in aperta campagna, non servito benissimo dalle vie di comunicazione. Il medico arrivato sul posto ha deciso di attivare il servizio Pegaso, date le condizioni abbastanza ... Leggi su ildenaro (Di domenica 29 maggio 2022) Undi 10è morto, probabilmente per arresto cardiaco, dopo essere cadutoin circostanze ancora da accertare. E’ accaduto a Peccioli (Pisa). Sul posto il personale del 118, che ha tentato invano di rianimare il piccolo, per il quale però non c’è stato nulla da fare. Indagano i carabinieri. E’ successo poco prima delle 13.30. “I medici e i soccorritori – si legge sul Tirreno – giunto sul posto hanno provato a rianimarlo a lungo, di fronte ai parenti straziati. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi, con l’arrivo di un’automedica da Peccioli e della Misericordia da Terricciola. Il luogo dell’incidente è in aperta campagna, non servito benissimovie di comunicazione. Il medico arrivato sul posto ha deciso di attivare il servizio Pegaso, date le condizioni abbastanza ...

