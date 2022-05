Benzema: «Giocare al Real era il sogno di Mbappé ma rispetto la sua decisione» (Di domenica 29 maggio 2022) Karim “The Dream” Benzema, tra i protagonisti assoluti del capolavoro del Real Madrid che ieri ha vinto la quattordicesima Champions e Pallone d’oro in pectore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media francesi, in particolare a Téléfoot. Gli hanno chiesto del rapporto col suo compagno di Nazionale Kylian Mbappé dopo la decisione di quest’ultimo di non raggiungerlo al Real Madrid e di rimanere al Paris Saint Germain. In patria s’è speculato molto di alcune frizioni tra i due, complice una storia pubblicata dal centravanti del Real su Instagram nel giorno in cui il suo compagno di Nazionale annunciava la scelta di restare a Parigi. «Avrei voluto che Kylian Realizzasse il suo sogno di Giocare al Real Madrid, e che ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 29 maggio 2022) Karim “The Dream”, tra i protagonisti assoluti del capolavoro delMadrid che ieri ha vinto la quattordicesima Champions e Pallone d’oro in pectore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media francesi, in particolare a Téléfoot. Gli hanno chiesto del rapporto col suo compagno di Nazionale Kyliandopo ladi quest’ultimo di non raggiungerlo alMadrid e di rimanere al Paris Saint Germain. In patria s’è speculato molto di alcune frizioni tra i due, complice una storia pubblicata dal centravanti delsu Instagram nel giorno in cui il suo compagno di Nazionale annunciava la scelta di restare a Parigi. «Avrei voluto che Kylianizzasse il suodialMadrid, e che ...

Advertising

napolista : #Benzema: «Giocare al Real Madrid era il sogno di #Mbappé ma rispetto la sua decisione» A Téléfoot. «Ci divertirem… - Frances57052707 : RT @Bonny97Leo: @Frances59196610 @MarcelloChirico Non so se hai visto la partita ma Benzema ieri era a difendere il risultato nella sua are… - GiovanniGaiani : @SaviCarlone @tal_Marco @optamirko @VlnN94 Benzema miglior stagione della carriera, Vinicius 22 gol stagionali ed è… - Seiuncoglione__ : @Frances75217997 @Maverick_it7 @AJG_Official Il mio paragone è nato da un tweet che dava età medie di 2 delle squad… - gaetanostaglian : Basta palle, AdL aveva preso Ibraimovich che aveva accettato un compenso minore grazie ad Ancelotti. Benzema non sa… -