Auriemma | “Il Napoli ha un giocatore fortissimo di cui si parla poco”

Raffaele Auriemma fa il punto sul mercato del Napoli fino ad ora, De Laurentiis ha già concluso tre operazioni: Kvaratskhelia, Olivera ed il riscatto di Anguissa. Il giornalista a Teleclub Italia dice: "Kvaratskhelia è un ottimo giocatore, molto rapido e con un fisico importante. Mathias Olivera è un terzino di qualità. Ma sicuramente la notizia migliore è il riscatto di Anguissa. Il Napoli ha fatto benissimo a tenerlo in rosa, anzi servirebbero altri giocatori con quelle caratteristiche". Ma secondo Auriemma il Napoli può puntare anche su "Alessio Zerbin, calciatore fortissimo e pronto per giocare nel Napoli. Sono sicuro che resterà nella rosa di Spalletti". Del futuro di Zerbin ha parlato anche il suo agente, assicurando che partirà ...

