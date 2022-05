Atalanta: dopo gli alti e bassi servono forza, più gol ed equilibrio (Di domenica 29 maggio 2022) La stagione 2021-22 dell’Atalanta? Forse un voto più preciso lo potrebbe dare uno psicanalista, visto il comportamento completamente opposto tra un’andata fantastica e un ritorno deludente. O basterebbe guardare il rendimento di Zapata 2021 e quello di Zapata 2022, stessa persona ma due calciatori e due attaccanti ben diversi. Perciò trovare un equilibrio tra l’8 che meriterebbe la prima parte della stagione e il 4 che suggerirebbero i risultati nella seconda manche… Beh, alla fine si può concordare con la parte prevalente dei nostri lettori, che rispondendo al nostro sondaggio vede una stagione da 6. Prima gli acuti e poi le stecche, a cui (queste ultime) non eravamo certo abituati negli anni di vacche grasse con Gasperini, che per tre volte consecutive (le ultime) ha portato l’Atalanta al terzo posto. Gli obiettivi non sono stati ... Leggi su bergamonews (Di domenica 29 maggio 2022) La stagione 2021-22 dell’? Forse un voto più preciso lo potrebbe dare uno psicanalista, visto il comportamento completamente opposto tra un’andata fantastica e un ritorno deludente. O basterebbe guardare il rendimento di Zapata 2021 e quello di Zapata 2022, stessa persona ma due calciatori e due attaccanti ben diversi. Perciò trovare untra l’8 che meriterebbe la prima parte della stagione e il 4 che suggerirebbero i risultati nella seconda manche… Beh, alla fine si può concordare con la parte prevalente dei nostri lettori, che rispondendo al nostro sondaggio vede una stagione da 6. Prima gli acuti e poi le stecche, a cui (queste ultime) non eravamo certo abituati negli anni di vacche grasse con Gasperini, che per tre volte consecutive (le ultime) ha portato l’al terzo posto. Gli obiettivi non sono stati ...

