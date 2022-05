Ancelotti | Re Carlo da record! È l' allenatore con più Champions League della storia

Advertising

realmadriden : ?? DON CARLO MICHELANGELO ANCELOTTI #CHAMP14NS - MovistarFutbol : 'En Francia se dice: Ici c'est Real Madrid. Y punto'. Carlo Ancelotti. #FinalDeChampions - OptaPaolo : 4 - Carlo #Ancelotti è diventato l’allenatore ad aver vinto più volte la Champions League: quattro (con il Milan ne… - JulietteSof : Foot - C1 - Carlo Ancelotti : « Ici c'est le Real Madrid » - 92AngelOdair17 : @MrAncelotti Adopteme Don Carlo Ancelotti. -

La quattordicesima Coppa dei Campioni per il Real Madrid è la quarta perda allenatore . Un record. E' il primo della storia a riuscirci. Il tecnico italiano ne ha vinte due con il Milan (2003 e 2007) e altre due con il Real (2014 e 2022). "Non so cos'altro ..., allenatore Real Madrid : "Non posso credere di aver vinto quattro Champions League. È stata una partita difficile, abbiamo sofferto nel primo tempo, ma alla fine, con tutte le ...La vittoria di Parigi regala a Carlo Ancelotti la quarta Champions League da allenatore, un record . Il tecnico di Reggiolo, che ha alzato la coppa due volte ...Con tanti saluti ai critici ostinati e a chi lo giudicava bollito. Antonio Barillà La lezione di Ancelotti. Quattro tiri contro ventiquattro e possesso inferiore al Liverpool, però il suo Real alza la ...