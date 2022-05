Abbronzatura, c’è uno spray nasale che forse andrebbe evitato (Di domenica 29 maggio 2022) L’estate si fa sentire e bisogna correre ai ripari dai raggi solari attraverso creme solari protettive e stile di vita sano. Ma, alla ricerca dell’ Abbronzatura perfetta, si starebbe diffondendo uno spray nasale, una moda pericolosa Il mondo dei social diffonde i mode del momento. Non si tratta questa volta dell’ultima It- Bag o di un nuovo profumo dalla fragranza irresistibile. La moda che stanno trasmettendo moltissimi influencer è quella di un spray nasale che promette una Abbronzatura “super”. Ma quello che si cela dietro questo comportamento è davvero pericoloso… - curiosauro.itNiente di concreto, in pericolo i giovani Non metterebbe d’accordo i dermatologi questa nuova moda, diffusasi soprattutto tra i giovanissimi. La voglia di una bella tintarella sta superando i confini del ... Leggi su curiosauro (Di domenica 29 maggio 2022) L’estate si fa sentire e bisogna correre ai ripari dai raggi solari attraverso creme solari protettive e stile di vita sano. Ma, alla ricerca dell’perfetta, si starebbe diffondendo uno, una moda pericolosa Il mondo dei social diffonde i mode del momento. Non si tratta questa volta dell’ultima It- Bag o di un nuovo profumo dalla fragranza irresistibile. La moda che stanno trasmettendo moltissimi influencer è quella di unche promette una“super”. Ma quello che si cela dietro questo comportamento è davvero pericoloso… - curiosauro.itNiente di concreto, in pericolo i giovani Non metterebbe d’accordo i dermatologi questa nuova moda, diffusasi soprattutto tra i giovanissimi. La voglia di una bella tintarella sta superando i confini del ...

