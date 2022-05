Video l’Eredità 28 maggio 2022: Silvia di Pordenone (Di sabato 28 maggio 2022) l’Eredità di sabato 28 maggio 2022. Ecco il Video della Ghigliottina della puntata de l’Eredità di stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, confermandosi campionessa del programma, è Silvia di Pordenone. Silvia è un’architetto e lavora presso una azienda di arredamento. E’ una grande appassionata di arte, di polenta e di arancini. Al suo secondo tentativo non è riuscita ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento, valeva 6.563 euro. Peccato! Il suo montepremi totale rimane quindi a 32.500 euro. Trovate il Video della Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 28 maggio 2022)di sabato 28. Ecco ildella Ghigliottina della puntata dedi stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, confermandosi campionessa del programma, èdiè un’architetto e lavora presso una azienda di arredamento. E’ una grande appassionata di arte, di polenta e di arancini. Al suo secondo tentativo non è riuscita ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento, valeva 6.563 euro. Peccato! Il suo montepremi totale rimane quindi a 32.500 euro. Trovate ildella Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando ...

