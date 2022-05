Una serie di podcast tematici per parlare in modo fruibile di malattia e guarigione dopo i 65 anni (Di sabato 28 maggio 2022) Poesia, citazioni letterarie o da pièce teatrale possono aiutare a rendere coinvolgente, fruibile e facile da capire anche la narrazione di argomenti scientifici che riguardano le malattie più diffuse dopo i 65 anni. E per fare informazione su quanto oggi la medicina è in grado di proporre per contrastarle. Tutto ciò è quanto offrono i podcast tematici Gocce d’Argento, ideati per il progetto “Argento Vivo”, voluto da Fondazione Humanitas per la Ricerca e affidati all’interpretazione dell’attrice teatrale Lucilla Giagnoni e realizzati con il contributo scientifico degli specialisti di Humanitas. Female podcaster sitting at the table, talking on camera. Leggi anche › Rivoluzione audio: i podcast e ... Leggi su iodonna (Di sabato 28 maggio 2022) Poesia, citazioni letterarie o da pièce teatrale possono aiutare a rendere coinvolgente,e facile da capire anche la narrazione di argomenti scientifici che riguardano le malattie più diffusei 65. E per fare informazione su quanto oggi la medicina è in grado di proporre per contrastarle. Tutto ciò è quanto offrono iGocce d’Argento, ideati per il progetto “Argento Vivo”, voluto da Fondazione Humanitas per la Ricerca e affidati all’interpretazione dell’attrice teatrale Lucilla Giagnoni e realizzati con il contributo scientifico degli specialisti di Humanitas. Femaleer sitting at the table, talking on camera. Leggi anche › Rivoluzione audio: ie ...

