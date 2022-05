Ucraina, a Belgrado manifestazione contro la Russia: 'Conflitto assurdo' (Di sabato 28 maggio 2022) Guerra un Ucraina, la popolazione serba è divisa. Una manifestazione contro l'intervento militare russo in Ucraina si è svolta nel pomeriggio di oggi nel centro di Belgrado. Al raduno sulla Piazza ... Leggi su globalist (Di sabato 28 maggio 2022) Guerra un, la popolazione serba è divisa. Unal'intervento militare russo insi è svolta nel pomeriggio di oggi nel centro di. Al raduno sulla Piazza ...

Advertising

mariopaps : Una manifestazione contro l’intervento militare russo in Ucraina si è svolta nel pomeriggio nel centro di Belgrado.… - s_trillina : È un sollievo sapere che l’invio di armi in Ucraina avviene per terra e non più per via aerea come con Belgrado. Qu… - globalistIT : - CorridoniLuis : - zvezdana_1609 : @sole24ore Nel lontano ‘99 Bossi visita Belgrado in mezzo ai bombardamenti NATO. Durante la conversazione con Milos… -