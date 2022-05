Storie di pietra | percorso della memoria

Advertising

TheRealMisterQ : @marilovesgr33n Se ti piacciono le storie curiose di ponti, c'è quella del vecchio London Bridge, smontato pietra p… - heroesandcons : Gente che tifava Milan nell’epoca della pietra che non seguiva più il calcio da anni e ora risbuca falle fogne solo… - oceanoprofondo7 : @lasciastarevah Adoro questi luoghi dove ogni pietra ha tantissime storie da raccontare. Lontani dal caos delle nostre città. -

Il Friuli

... dal legno al marmo, dal cemento alla, in modo assolutamente armonico e naturale ". 1 of 8 ... nella loro interezza, accanto alle piccole ceramiche della collezione, che decorano, ...È la secondadella memoria collocata in città: sarà posata in via Palestro - via del Popolo, ... Per scoprire, Storia e conoscere anche un po' del nostro presente. Primo appuntamento: ... Storie di pietre e di confini in tempo di Pace sarà una straordinaria occasione di promozione e valorizzazione della sua storia e del suo territorio”. L’evento, a cadenza triennale, vedrà a Pietra Ligure 44 delegazioni provenienti da tutta Italia ...“Per aiutare una nostra compagna ipovedente abbiamo riprodotto una pietra della memoria della prima guerra mondiale in linguaggio braille con la stampante ...