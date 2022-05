Scatta l'allarme zecche in Italia: qual è la zona più colpita e cosa si rischia dopo il contatto (Di sabato 28 maggio 2022) Scatta l'allarme zecche in Italia. Di solito con la stagione più calda questo problema riaffiora in modo pesante, ma quest'anno a quanto pare la situazione è particolarmente più preoccupante in alcune zone del nostro Paese. Ecco di fatto come ha sottolineato il quotidiano l'Arena di Verona riportando l'allarme diramato dall'Ulss 9, la situazione è tutta da monitorare. Infatti secondo il report dell'Ulss 9, le zecche sarebbero in agguato già in anticipo di un paio di mesi. E tra le cause, come sottolinea inItalia virgilio, potrebbero esserci il caldo torrido di queste settimane e l'abbandono delle "terre alte". Ma un ruolo da protagonista in questa emergenza lo hanno di certo i cinghiali che colpiti direttamente dalla zoonosi trasmessa dalle zecche ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 28 maggio 2022)l'in. Di solito con la stagione più calda questo problema riaffiora in modo pesante, ma quest'anno a quanto pare la situazione è particolarmente più preoccupante in alcune zone del nostro Paese. Ecco di fatto come ha sottolineato il quotidiano l'Arena di Verona riportando l'diramato dall'Ulss 9, la situazione è tutta da monitorare. Infatti secondo il report dell'Ulss 9, lesarebbero in agguato già in anticipo di un paio di mesi. E tra le cause, come sottolinea invirgilio, potrebbero esserci il caldo torrido di queste settimane e l'abbandono delle "terre alte". Ma un ruolo da protagonista in questa emergenza lo hanno di certo i cinghiali che colpiti direttamente dalla zoonosi trasmessa dalle...

Advertising

maxligart : @pilloledirock Se vincono gli Oasis scatta l'allarme ' Huston we have a problem ' e finisce il gioco ?? - zazoomblog : Ita il volo New York-Roma non risponde ai radar e scatta l’allarme nei cieli della Francia. Ipotesi di un colpo di… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Ita, il volo New York-Roma non risponde ai radar e scatta l’allarme nei cieli della Francia. Ipotesi di un colpo di so… - infoitinterno : Ita, il volo New York-Roma non risponde ai radar e scatta l’allarme nei cieli della Francia - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Ita, il volo New York-Roma non risponde ai radar e scatta l’allarme nei cieli della Francia. Ipotesi di un colpo di so… -