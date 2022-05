Salvini a Mosca, Letta rincara la dose: 'Folklore mentre in questi tempi drammatici c'è bisogno di serietà' (Di sabato 28 maggio 2022) La credibilità politica di Salvini è identica a quelle dei vecchi televenditori della tv che piazzavano gioielli, quadri, tappeti e quant'altro. Tanta parlantina, tanti giochi di parole per intortare ... Leggi su globalist (Di sabato 28 maggio 2022) La credibilità politica diè identica a quelle dei vecchi televenditori della tv che piazzavano gioielli, quadri, tappeti e quant'altro. Tanta parlantina, tanti giochi di parole per intortare ...

GiovaQuez : Ad oggi da Mosca hanno rifiutato anche la visita di Papa Francesco ma non quella di Salvini. Io due domande me le farei #UkraineRussiaWar - elio_vito : Se Salvini va a Mosca vuol dire che è una persona gradita al regime russo. Non c'è pace senza libertà. - GiovaQuez : Salvini vola a Mosca nel tentativo disperato di superare il rivale Conte e conquistare definitivamente il ??del nos… - carlo_masera : RT @GiovaQuez: Ad oggi da Mosca hanno rifiutato anche la visita di Papa Francesco ma non quella di Salvini. Io due domande me le farei #Ukr… - neo66_gatti : RT @LiaQuartapelle: Sembra che Salvini vada a Mosca. Evidentemente non gli era bastato farsi coprire di ridicolo in Polonia -