Pietrelcina | lunedì la presentazione dello Shalom Women’s Soccer Cup

Leggi su anteprima24

(Di sabato 28 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – LaufficialeToner Italia Cup 2022” è in programma30 maggio, alle 18.30, a, presso il Botica American Bar, in piazza Santissima Annunziata 59. Questo attesissimo torneo femminile di calcio giovanile, evento di apertura della 37esima edizione del Trofeo, si svolgerà nuovamente allo stadio comunale pietrelcinese “Lino Mastronardi”, nei giorni di giovedì 2 e sabato 4 giugno, con gare alle 16.15 e alle 18.30. Alla conferenza stampa inaugurale, sarà in distribuzione gratuita la bellissima rivista dedicata al “pianeta rosa” del calcio giovanile. In particolare evidenza nella kermesse, lo slogan a forte impatto sociale contro la ...