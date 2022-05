Olimpia Milano-Dinamo Sassari oggi: orario gara-1, canale tv, streaming, programma semifinale Playoff basket 2022 (Di sabato 28 maggio 2022) Incominciano le semifinali Playoff di basket anche per l’Olimpia Milano. I meneghini affrontano al Forum di Assago la Dinamo Sassari nella gara-1 delle semifinali scudetto, tornando poi sul parquet dell’impianto lombardo per gara-2 lunedì 30 Maggio. La squadra di Ettore Messina ha sbrigato la pratica dei quarti di finale in tre partite, battendo 3-0 l’Unahotels Reggio Emilia di coach Caja e dell’ex Andrea Cinciarini. L’allenatore messinese vorrà partire subito col piede giusto in questa semifinale, per provare a conquistare la finale Scudetto e vendicare la sconfitta dello scorso anno contro la Virtus Bologna. La Dinamo Sassari si presenta al match odierno delle semifinali dopo aver battuto per 3-1 la ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) Incominciano le semifinalidianche per l’. I meneghini affrontano al Forum di Assago lanella-1 delle semifinali scudetto, tornando poi sul parquet dell’impianto lombardo per-2 lunedì 30 Maggio. La squadra di Ettore Messina ha sbrigato la pratica dei quarti di finale in tre partite, battendo 3-0 l’Unahotels Reggio Emilia di coach Caja e dell’ex Andrea Cinciarini. L’allenatore messinese vorrà partire subito col piede giusto in questa, per provare a conquistare la finale Scudetto e vendicare la sconfitta dello scorso anno contro la Virtus Bologna. Lasi presenta al match odierno delle semifinali dopo aver battuto per 3-1 la ...

