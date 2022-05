Milan, nessun pericolo Real per Leao. I Blancos pensano ad altro (Di sabato 28 maggio 2022) Il Milan non teme assalti da parte del Real Madrid per Leao. I Blancos sono infatti interessati ad alti obiettivi Stando a quanto riferito da Sky Sport il Real Madrid non avrebbe intenzione di investire su un esterno offensivo sostitutivo a Kylian Mbappé, dopo che il colpo è sfumato con il rinnovo dell’attaccante per il PSG. Il Milan, così, tira un sospiro di sollievo: difficilmente ci sarà un assalto degli spagnoli a Rafael Leao. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 28 maggio 2022) Ilnon teme assalti da parte delMadrid per. Isono infatti interessati ad alti obiettivi Stando a quanto riferito da Sky Sport ilMadrid non avrebbe intenzione di investire su un esterno offensivo sostitutivo a Kylian Mbappé, dopo che il colpo è sfumato con il rinnovo dell’attaccante per il PSG. Il, così, tira un sospiro di sollievo: difficilmente ci sarà un assalto degli spagnoli a Rafael. L'articolo proviene da Calcio News 24.

