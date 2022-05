LIVE – Giro d’Italia 2022 | ventesima tappa Belluno-Marmolada Passo Fedaia | aggiornamenti in DIRETTA

(Di sabato 28 maggio 2022) Lascritta dellae penultimadel, ladi 167 chilometri. Ultime salite del105 con l’arrivo in quota sul durissimo, al termine di una giornata che rappresenta l’ultima occasione per cambiare la classifica generale prima della cronometro finale di domani a Verona. In programma anche ilPordoi, Cima Coppi di questa edizione: ci sono tutti gli ingredienti per una grande giornata di spettacolo. Segui ila partire dalle 12:25: IL CALENDARIO COMPLETO: PERCORSO E ALTIMETRIA COME SEGUIRE LA ...

Advertising

Bardiani_CSF : ????? ???? Giro d'Italia, parte ufficialmente la ventesima tappa. ?? Vi aspettiamo live su Rai ed Eurosport. #Giro… - SorgentePas002 : giro d'ITALIA live alle14,RAI2,fino al 29 - PodiumCafe : Giro d’Italia Stage 20 LIVE - SSportNetwork : #SaturdayFever! La 'Febbre del Sabato' di @SSportNetwork! #ChampionsLeagueFinal #F1 #Montecarlo #MotoGP #Mugello… - Balu875651831 : RT @lucamor75772007: @Moonlightshad1 Era solo questione di tempo, Damilano è stato sempre sensibile a certe compagnie di giro. Ora ritrova… -

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTACLASSIFICA GENERALE DELD'ITALIA 2022 12.13 Partito il tratto di trasferimento. Pochi chilometri e poi il via. 12.11 Attenzioni alle condizioni meteo che potrebbero variare con il passare ...Il programma di oggi a Moncaco: alle 13 diretta delle FP3, qualificheinvece alle 16. Ieri nel venerdì di prove libere Leclerc ha subito messo in chiaro di non voler scherzare :veloce e ...on sembra però esserci spazio per un attacco in quest’ultimo tratto del Kolovrat nel gruppo maglia rosa. 15.38 Sono fra i trenta e i quaranta gli uomini nel gruppo maglia rosa, con il ritmo dettato an ...Segui il a partire dalle 12:25. GIRO 2022: IL CALENDARIO COMPLETO. VENTESIMA TAPPA: PERCORSO E ALTIMETRIA. COME SEGUIRE LA TAPPA IN DIRETTA TV E STREAMING. AGGIORNA LA DIRETTA Ultime salite del Giro 1 ...