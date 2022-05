LIVE Canoa slalom, Europei 2022 in DIRETTA: cominciano le finali, grandi ambizioni azzurre con Horn e De Gennaro (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:55 Nella semifinale maschile invece, un solo azzurro su tre è riuscito a strappare il pass per la finale: Giovanni De Gennaro ha messo insieme una discesa pulita e veloce, che gli è valso il terzo posto. Male purtroppo gli altri due italiani, Beda e Vianello, che sono incappati in diverse penalità e non sono riusciti ad avanzare. Stesso schema di gara delle ragazze, con il primo atleta che prenderà il via alle 12:41. I qualificati alla finale: Jiri Prskavec – CZE Felix Oschmautz – AUT Giovanni De Gennaro – ITA Jakub Grigar SVK Vit Prindis – CZE Dariusz Popela – POL Hannes Aigner GER Martin Dougoud – SUI Joseph Clarke – GBR Martin Srabotnik – SLO Malo Quemeneur – FRA Ondrej Tunka – CZE Mario Leitner – AUT Michal Pasiut – POL Miquel Trave – ESP 11:50 Stefanie ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:55 Nella semifinale maschile invece, un solo azzurro su tre è riuscito a strappare il pass per la finale: Giovanni Deha messo insieme una discesa pulita e veloce, che gli è valso il terzo posto. Male purtroppo gli altri due italiani, Beda e Vianello, che sono incappati in diverse penalità e non sono riusciti ad avanzare. Stesso schema di gara delle ragazze, con il primo atleta che prenderà il via alle 12:41. I qualificati alla finale: Jiri Prskavec – CZE Felix Oschmautz – AUT Giovanni De– ITA Jakub Grigar SVK Vit Prindis – CZE Dariusz Popela – POL Hannes Aigner GER Martin Dougoud – SUI Joseph Clarke – GBR Martin Srabotnik – SLO Malo Quemeneur – FRA Ondrej Tunka – CZE Mario Leitner – AUT Michal Pasiut – POL Miquel Trave – ESP 11:50 Stefanie ...

