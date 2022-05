Lance Storm | “I problemi di Stephanie e Triple H colpa della mentalità da tutto o niente della WWE”

(Di sabato 28 maggio 2022)è sempre stato considerato uno dei wrestler più completi e validi sul ring. La sua immensa conoscenza tecnica gli ha permesso di essere uno stimato allenatore e producer anche dopo la finesua carriera sul ring. Fino al 2020 ha collaborato con la WWE in questa veste, poi la pandemia ha consigliato alla WWE di ridurre i costi operando dei corposi tagli al costo del lavoro e lui ha subito trovato casa nel backstage di Impact. La leggenda canadese ha parlato di recente del periodo sabatico preso daMcMahon in WWE, proponendo un punto di vista perbanale: “Non mi sorprenderebbe che Steph e Hunter siano vittimeloroda. Quando sei ...

