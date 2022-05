Ita, volo New York Roma non risponde ai radar: cos’è successo (Di sabato 28 maggio 2022) volo New York Roma non risponde ai radar: la compagnia ha proceduto ad avviare un’indagine interna per capire cosa sia successo in realtà nei minuti di silenzio radio da parte di piloti. Ita, volo New York Roma non risponde ai radar Il volo 609 di Ita Airways era scomparso per qualche minuto. Era partito da New York alle 16 e 37 (ora locale) del 30 aprile e diretto a Roma Fiumicino, e non ha risposto per diversi minuti alle chiamate del centro radar di Marsiglia. Il silenzio radar e quindi la mancanza di comunicazione dei piloti ha fatto scattare l’allarme. Infatti, il pilota dell’aereo non avrebbe risposto ad alcune ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 28 maggio 2022)Newnonai: la compagnia ha proceduto ad avviare un’indagine interna per capire cosa siain realtà nei minuti di silenzio radio da parte di piloti. Ita,NewnonaiIl609 di Ita Airways era scomparso per qualche minuto. Era partito da Newalle 16 e 37 (ora locale) del 30 aprile e diretto aFiumicino, e non ha risposto per diversi minuti alle chiamate del centrodi Marsiglia. Il silenzioe quindi la mancanza di comunicazione dei piloti ha fatto scattare l’allarme. Infatti, il pilota dell’aereo non avrebbe risposto ad alcune ...

Advertising

fattoquotidiano : Ita, il volo New York-Roma non risponde ai radar e scatta l’allarme nei cieli della Francia. Ipotesi di un colpo di… - SecolodItalia1 : Ita, volo New York-Roma non risponde ai radar. Colpo di sonno del pilota? I risparmi minano la sicurezza… - gialupa : #News Ita, il volo New York-Roma non risponde ai radar e scatta l'allarme nei cieli della Francia. Ipotesi di un co… - infoitinterno : Volo Ita non risponde ai radar, allarme nei cieli della Francia: 'Ipotesi colpo di sonno' - sulsitodisimone : Volo Ita non risponde ai radar, allarme nei cieli della Francia: “Ipotesi colpo di sonno” -