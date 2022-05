Isola dei famosi, Delia Duran attacca duramente Nicolas Vaporidis che le risponde e la umilia, in studio esplode l’applauso per il naufrago (Di sabato 28 maggio 2022) E’ andata in onda ieri sera, venerdì 27 maggio 2022 una nuova puntata dell’Isola dei famosi 2022 e come sembra pare che sia accaduto praticamente di tutto. Nello specifico, ci sarebbe stato uno scontro piuttosto acceso tra Delia Duran e Nicolas Vaporidis. Tra i due sarebbero volate delle parole piuttosto pesanti. Ma per quale motivo? Sembra che Delia Duran sia intervenuta per difendere Lory Del Santo dalle accuse e critiche mosse dall’attore. Ma cerchiamo di capire effettivamente che cosa è accaduto tra i due. Isola dei famosi 2022, è scontro in puntata tra Delia Duran e Nicolas Vaporidis Nel corso della puntata de L’Isola dei ... Leggi su baritalianews (Di sabato 28 maggio 2022) E’ andata in onda ieri sera, venerdì 27 maggio 2022 una nuova puntata dell’dei2022 e come sembra pare che sia accaduto praticamente di tutto. Nello specifico, ci sarebbe stato uno scontro piuttosto acceso tra. Tra i due sarebbero volate delle parole piuttosto pesanti. Ma per quale motivo? Sembra chesia intervenuta per difendere Lory Del Santo dalle accuse e critiche mosse dall’attore. Ma cerchiamo di capire effettivamente che cosa è accaduto tra i due.dei2022, è scontro in puntata traNel corso della puntata de L’dei ...

