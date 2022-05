Iperproduttività | soddisfatti o solo stanchi?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 28 maggio 2022) Il mondo non smette mai di girare. Lo cantava persino Domenico Modugno: “la notte segue sempre il giorno e il giorno verrà“. Nonil sole, però, sorge ogni mattina. Con esso, anche i pensieri di chi vede le ore successive come tempo durante il quale essere produttivo a tutti i costi. Per obiettivo personale? Non in tutti i casi. Viviamo in una società ipertrofica che fagocita tutto e chiede anche di più. Rispetto alla quale tenere il passo diventa difficile. Una società che ci spinge a non stare fermi, a correre senza freni e di continuo verso la realizzazione e l’essere utili. Madre severa, è difficile conceda del tempo per prendere fiato, imponendoci sensi di colpa quando lo esigiamo noi. A importare è l’costante. Con quale risultato? Obbligarsi ad avere un obiettivo e vivere per realizzarlo porta a essere ...