Il 5 giugno Giuseppe Conte a Portici per sostenere il Movimento Cinque Stelle (Di sabato 28 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPortici (Na) – L'ex presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, arriverà domenica 5 giugno a Portici. L'appuntamento è fissato alle 17 a piazza San Pasquale, dove terrà un discorso rivolto ai cittadini. "Siamo onorati della visita di Giuseppe Conte nella nostra città – spiega Alessandro Caramiello, capogruppo del Movimento Cinque Stelle di Portici -. Nelle scorse settimane, l'ex premier Giuseppe Conte ci aveva garantito un supporto. Oggi – prosegue – possiamo confermare la sua visita a Portici in occasione delle elezioni amministrative del 12 giugno. Come avevamo ribadito il ...

