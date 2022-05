F1 | le possibili strategie a Montecarlo Partenza fondamentale | quasi certa una sola sosta Sainz deve chiudere le Red Bull

Leggi su oasport

(Di sabato 28 maggio 2022) La Ferrari ha monopolizzato la prima fila in quel di Monaco, settima tappa del Mondiale F1 2022. Il monegasco Charles Leclerc scatterà dalla prima casella della griglia davanti allo spagnolo Carlos, abile nel turno decisivo a mettersi alle spalle le due Reddel messicano Sergio Perez e dell’olandese Max Verstappen. Giornata da incorniciare per la Rossa che ha saputo primeggiare nella qualifica più importante dell’anno. Il risultato odierno è pesantissimo in vista della competizione di domani in un tracciato in cui notoriamente è impossibile superare. Le nuove monoposto non aiutano i piloti che quest’oggi si sono resi protagonisti di una sessione ricca di emozioni. Come visto durante le prove libere la pista cittadina più famosa al mondo non è abrasiva, il degrado è infatti ridotto e di conseguenza vedremosicuramente ...