Coppa Europa dei 10.000 metri amara per Colli. Arkansas dolce per Ihemeje nel triplo (Di sabato 28 maggio 2022) Atletica Gioie e dolori nel sabato internazionale dell’atletica bergamasca: Gaia Colli si ritira in Francia nella Coppa Europa dei 10.000, Emmanuel Ihemeje è secondo ,nel triplo in Arkansas e conquista le finali Ncaa, Roberto Rigali vola nei 100 al Meeting di Brescia. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 28 maggio 2022) Atletica Gioie e dolori nel sabato internazionale dell’atletica bergamasca: Gaiasi ritira in Francia nelladei 10.000, Emmanuelè secondo ,neline conquista le finali Ncaa, Roberto Rigali vola nei 100 al Meeting di Brescia.

Advertising

realvarriale : Per la 14ma volta @realmadrid si siede sul trono d'Europa. @MrAncelotti primo allenatore a vincere per la quarta v… - OptaPaolo : 2 – José Mourinho è il secondo allenatore a capace di vincere cinque grandi titoli europei dopo Giovanni Trapattoni… - BiancoNeroJ1897 : E così alla fine gli è toccato consegnare la coppa dei campioni al Real, dopo la coppa dell'europeo consegnata a Ch… - im_jordanv : #UCL | 14 VECES REYES DE EUROPA! ?? Il Real Madrid è sinonimo di storia, di passione, ma soprattutto di Champions.… - Simone69527992 : @BiancoNeroJ1897 @fottolesoglie A prescindere dal tweet, nel 2017 non ha ereditato un cazzo da nessuno, ma la squad… -