Claudio Sterpin non ha dubbi | “Liliana è stata portata lì dopo | qualcuno l’ha nascosta”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 28 maggio 2022) Non ha mai pensato che la suasi fosse suicidata e lo ribadisce anche in questi giorno, quando finalmente può raccontare la sua verità.in questi mesi è stato anche accusato di aver inventato una storia che non c’era conResinovich, di essersi fatto delle illusioni, di aver infangato la memoria della donna. E invece, le analisi dei cellulari didimostrano che tra i due c’era una relazione e che la donna stava cercando informazioni sul divorzio. Nella puntata di Quarto Grado in onda il 27 maggio,per la prima volta usa la parola amante, in modo ufficiale e spiega che lui eerano pronti per vivere insieme. Dovevano solo aspettare che passasse, per delicatezza, l’anniversario di morte di sua moglie e che lei ...