Bari | stanza “tutta per sé” antiviolenza Carabinieri

Di seguito un comunicato diffuso dai Carabinieri: Inaugurata nella caserma dei Carabinieri di via Tanzi, una "stanza tutta per sé", contro la violenza femminile. Ieri mattina, grazie all'iniziativa del Soroptimist International Club di Bari in collaborazione con il Comando Provinciale dei Carabinieri di Bari, è stata inaugurata, presso la Caserma dei Carabinieri "Guadagni" in via Tanzi, un'"aula per le audizioni" realizzata nell'ambito del Protocollo d'intesa una "stanza tutta per sé", sottoscritto dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e da Soroptimist International d'Italia. Il protocollo, che ha preso il nome da un famoso saggio della scrittrice inglese Virginia Woolf, si pone quale ...

