Alessandro Borghi | la paura per il sogno ricorrente che potrebbe avverarsi

Leggi su esclusiva

(Di sabato 28 maggio 2022) Un grande successo per l’attore romano, ma anche fragilità che, in passato, erano diventate vere e proprie ossessioni In questo momento è probabilmente l’attore italiano in maggiore ascesa. Sia nazionale che internazionale. Si gode il meritato successo,. Nella sua vita, però, non c’è solo la gioia per una carriera in grande ascesa. Ma anche paure e fragilità. Come quella raccontata dallo stesso interprete cinematografico. Alessansro(foto web)35enne romano, inizia la sua carriera come stuntman. Poi l’attività vera e propria di recitazione. Tanta gavetta, soprattutto come comprimario in film ambientati a Roma. Iniziamo ad apprezzarne la grande bravura nel 2015 con il film “Non essere cattivo”, dove interpreta Vittorio, presentato fuori concorso alla 72ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. ...