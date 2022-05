(Di venerdì 27 maggio 2022) (Adnkronos) – “? E’ comeUniverso che, quando vince, le chiedono ‘lei cosa’ e normalmente risponde ‘lanel mondo’. Questa non è una dichiarazione politica, è una cosa tipo ‘voglio bene alla mamma’. Chi auspica che la guerra vada avanti e ci siano un sacco di morti?”. Così Carloa Tagadà sulle parole di Matteoe la Lega impegnata per laine un tavolo di negoziato. “Il punto è che dire questa cosa è un po’ peloso perché non tiene conto che, ad andare al tavolo della, Putin non ci pensa proprio ma questa seconda parte manca sempre perchéè colui che diceva accogliendo Mattarella presidente della Repubblica al Parlamento europeo che avrebbe dato indietro ...

Advertising

La7tv : #tagada @CarloCalenda sulla #guerra in #Ucraina: 'Se non si ferma Putin la prossima volta sarà un paese #NATO e sar… - ledicoladelsud : Ucraina, Calenda: “Salvini vuole la pace? Sembra Miss Universo…” - LocalPage3 : Ucraina, Calenda: 'Salvini vuole la pace? Sembra Miss Universo...' - fisco24_info : Ucraina, Calenda: 'Salvini vuole la pace? Sembra Miss Universo...': (Adnkronos) - 'Chi auspica che la guerra vada a… - lifestyleblogit : Ucraina, Calenda: 'Salvini vuole la pace? Sembra Miss Universo...' - -

La7

Così Carloa Tagadà sulle parole di Matteo Salvini e la Lega impegnata per la pace e un tavolo di negoziato.Così Carloa Tagadà sulle parole di Matteo Salvini e la Lega impegnata per la pace e un tavolo di negoziato. 'Il punto è che dire questa cosa è un po' peloso perchè non tiene conto che, ad ... Ucraina, Carlo Calenda: "Se non si ferma Putin la prossima volta sarà un paese NATO e saremmo in guerra direttamente. Tra pace e resa c'è differenza" Chi auspica che la guerra vada avanti e ci siano un sacco di morti”. Così Carlo Calenda a Tagadà sulle parole di Matteo Salvini e la Lega impegnata per la pace in Ucraina e un tavolo di negoziato.Carlo Calenda utilizza il paragone con il concorso di bellezza più famoso del mondo per parlare delle continue parole di Matteo Salvini sulla richiesta di pace tra Russia e Ucraina. Il leader di ...