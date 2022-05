Tennis, Berrettini tornerà in gara a Stoccarda (Di venerdì 27 maggio 2022) Dopo mesi difficili segnati dai problemi fisici, Matteo Berrettini ha fissato la data del rientro in gara. L’ultimo match del Tennista romano, infatti, risale al 7 marzo, una sconfitta contro Kecmanovic agli Indian Wells. Poi, l’operazione alla mano che lo ha costretto a saltare tutta la stagione sulla terra, compreso l’appuntamento di casa degli Internazionali e il Roland Garros, puntando la stagione sull’erba. Il campione azzurro prenderà parte al prossimo Atp 250 di Stoccarda, torneo dove vinse il titolo nel 2019 contro Auger-Aliassime, e che si terrà dal 6 al 12 giugno. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 27 maggio 2022) Dopo mesi difficili segnati dai problemi fisici, Matteoha fissato la data del rientro in. L’ultimo match delta romano, infatti, risale al 7 marzo, una sconfitta contro Kecmanovic agli Indian Wells. Poi, l’operazione alla mano che lo ha costretto a saltare tutta la stagione sulla terra, compreso l’appuntamento di casa degli Internazionali e il Roland Garros, puntando la stagione sull’erba. Il campione azzurro prenderà parte al prossimo Atp 250 di, torneo dove vinse il titolo nel 2019 contro Auger-Aliassime, e che si terrà dal 6 al 12 giugno. SportFace.

