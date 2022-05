Soleil Sorge litiga con Alex Belli sui social: “Mettiti l’anima in pace” (Di venerdì 27 maggio 2022) Sembra di essere ancora dentro la casa del Grande Fratello Vip 6. Soleil Sorge e Alex Belli protagonisti della giornata con un bel litigio pubblico. I due ex amici artistici ormai hanno preso strade differenti e sembra proprio con grande fastidio l’uno per l’altro. Leggi anche: La mamma di Soleil furiosa contro Alex Belli Alex Belli e Soleil Sorge si scontrano sui social: “L’incoerenza ormai non ha confini” “C’eravamo tanto amati” potremmo riassumere così la relazione tra Alex Belli e Soleil Sorge. I due gieffini che avevano avuto un legame strettissimo quando erano dentro la casa del GF VIP 6, ora sono ai ferri ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 27 maggio 2022) Sembra di essere ancora dentro la casa del Grande Fratello Vip 6.protagonisti della giornata con un bel litigio pubblico. I due ex amici artistici ormai hanno preso strade differenti e sembra proprio con grande fastidio l’uno per l’altro. Leggi anche: La mamma difuriosa controsi scontrano sui: “L’incoerenza ormai non ha confini” “C’eravamo tanto amati” potremmo riassumere così la relazione tra. I due gieffini che avevano avuto un legame strettissimo quando erano dentro la casa del GF VIP 6, ora sono ai ferri ...

Advertising

tuttopuntotv : Soleil Sorge litiga con Alex Belli sui social: “Mettiti l’anima in pace” #GFVip6 #GFVip #solearmy #soleilshow… - IsaeChia : #GfVip 6, dissing social tra Alex Belli e Soleil Sorge: “Prenditi sti click!” Botta e risposta social tra due dei… - Nonholetette : Se c’è una cosa che ci ha insegnato Soleil Sorge, quella è asfaltare la gente con eleganza! ARTE, MAESTRIA, SAPIEN… - PowerGloss1 : Se asfaltassero le strade come asfalta Soleil Anastasia Sorge il mondo sarebbe di gran lunga un posto migliore ??… - ssofiagostinii7 : per colpa di soleil anastasia sorge ho dormito 5 ore ma buongiorno ?? -