"Serve anche alle toghe": pressing di Draghi sulla giustizia (Di venerdì 27 maggio 2022) Il premier Mario Draghi, in occasione di un convegno dell'Università di Padova, ha inoltrato un messaggio in cui ha ribadito l'urgenza di una riforma della giustizia, aggiungendo che Serve pure ai magistrati Leggi su ilgiornale (Di venerdì 27 maggio 2022) Il premier Mario, in occasione di un convegno dell'Università di Padova, ha inoltrato un messaggio in cui ha ribadito l'urgenza di una riforma della, aggiungendo chepure ai magistrati

Advertising

fanpage : 'Per quanto riguarda le spese militari penso che, anche nell’attuale situazione, sia fondamentale una loro sostanzi… - SimoneAlliva : Laureati presso università della vita e account di pupazzetti mi twittano: “non serve una legge contro… - jmorat : RT @CarloCalenda: Perché un PDC deve essere il più giovane possibile? L’esperienza serve. Come in tutti i campi. I romani in epoca repubbl… - GennaroSpinaa : @CorkScrew12 @Domelol96 Uno stadio con la stessa capienza di San Siro non ha senso di esistere. Abbiamo la testa ca… - Domelol96 : @CorkScrew12 Anche secondo me qua ha pestato una merda, perché finché parla di spazio di manovra sul mercato allora… -