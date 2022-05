Scollature | spacchi | gonne principesche e gioielli da Mille e Una Notte

(Di venerdì 27 maggio 2022) Si è svolto ieri sera, nella suggestiva cornice del Hôtel du Cap-Eden-Roc di Antibes, la 28esima edizione del tradizionale amfAR Gala, l’appuntamento annuale ad alto tasso di glamour dedicato alla ricerca di una cura per l’AIDS. In concomitanza con il Festival di Cannes, l’impegno umanitario viene celebrato in una location meravigliosa, con celebrity di altissimo livello e con abiti da sogno. Per fare della benificienza un appuntamento imperdibile. I look più belli dell'amfAR Gala 2022 guarda le foto Leggi anche › AmfAR 2022: i ...

