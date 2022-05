Rkomi è il quarto giudice di X Factor Italia

Advertising

rtl1025 : ?? #Rkomi è il quarto giudice di @XFactor_Italia: esordio assoluto per il cantante, con cui si completa il tavolo de… - IlContiAndrea : Secondo TvZoom il quarto giudice sarà #Rkomi mentre alla conduzione sicuramente ci sarà una donna: Victoria Cabello… - xoxoFrancyii : RT @iitslailaa: RKOMI QUARTO GIUDICE. MI SENTITE URLAREEE #XF2022 - Open_gol : Quartetto completato. Cosa ne pensate dei nuovi giudici del talent show? #XFactor - wild_rose04 : Qui per dire che il taxista è il quarto e ultimo giudice di X factor 2022????? #rkomi #XFactor2022 #XF2022 -

, chi è ilgiudice di XFactor(classe 1994) comincia la sua carriera ad appena 17 anni con i primi mixtape autoprodotti. Dopo la pubblicazione del progetto Dasein Sollen, nel 2017 ...è ilgiudice di X Factor 2022. Con lui si completa quindi la formazione del tavolo di questa stagione: sarà insieme a Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D'Amico, con tre esordi assoluti e un ...La conduttrice radiofonica ha ritrovato l'amore con il cantante del momento Rkomi e Paola Di Benedetto hanno tutte le carte in regola per diventare presto la coppia chiacchierata dell'estate. Tutto è ...You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site. Irriverente, Dargen è sicuramente uno dei personaggi più attesi del prossimo ...