(Di venerdì 27 maggio 2022) C’è di chenei confronti di Paolo Mondani, giornalista di, autore delage sulla strage di Capaci che ripropone ladel possibile ruolo nella mattanza dei neofascisti, in particolare di Stefano Delle Chiaie – pista la cui fondatezza è stata confermata dall’ex pm Scarpinato ieri a Rainews. Mondani ha reso noto in serata, sempre nella giornata di ieri, durante un talk show prodotto da BlogSicilia (e ripreso dalle agenzie Ansa e Dire), che venne convocato dai magistrati di quellaun mese prima di mandare in onda il suo servizio a “” su Rai 3: volevano capire perché stava facendo quelle interviste (che poi abbiamo ...

Advertising

Mariang47614228 : RT @Luca__Pagani: Pfizer rende pubblico un report con i dati sull'uniformità delle caratteristiche e delle qualità del suo vaccino, che sem… - emanuelewolves : RT @Luca__Pagani: Pfizer rende pubblico un report con i dati sull'uniformità delle caratteristiche e delle qualità del suo vaccino, che sem… - monica_perico : RT @Luca__Pagani: Pfizer rende pubblico un report con i dati sull'uniformità delle caratteristiche e delle qualità del suo vaccino, che sem… - f43bb0d6a395428 : RT @Luca__Pagani: Pfizer rende pubblico un report con i dati sull'uniformità delle caratteristiche e delle qualità del suo vaccino, che sem… - LucaPrt : RT @Luca__Pagani: Pfizer rende pubblico un report con i dati sull'uniformità delle caratteristiche e delle qualità del suo vaccino, che sem… -

Il Fatto Quotidiano

... o comunque del sesso didella vittima, particolarmente ... Sono molti i casi in cui si viene direttamente contattati'... secondo unpubblicato dal Wall Street Journal , nel 2021 le ......il 30 giugno 2024 il Mims dovrà inviare in parlamento un...singola categoria di far prevalere il proprio legittimo...categoria di far prevalere il proprio legittimo'... Report, sull’interesse della Procura di Caltanissetta c’è da ragionare: la faccenda è chiara