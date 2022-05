Protesta della Coldiretti contro l'invasione dei cinghiali: calamità e pericolo da abbattere (Di venerdì 27 maggio 2022) Blitz di oltre duemila agricoltori, allevatori, pastori e cittadini da diverse regioni contro l'invasione dei cinghiali nella Capitale in piazza SS. Apostoli per chiedere di fermare una calamità che diffonde la peste suina, distrugge i raccolti, aggredisce gli animali, assedia le stalle e causa incidenti stradali con morti e feriti, anche recenti. Un pericolo concreto nelle campagne ma anche all'interno dei centri urbani per cittadini e turisti con un danno incalcolabile per l'immagine dell'Italia nel mondo. Nella piazza piena di gente, sottolinea la Coldiretti, hanno sfilato le sagome di un branco di cinghiali a grandezza naturale per dimostrare concretamente cosa significa trovarseli di fronte in strada, nei campi o davanti alla propria abitazione. Gli ... Leggi su iltempo (Di venerdì 27 maggio 2022) Blitz di oltre duemila agricoltori, allevatori, pastori e cittadini da diverse regionil'deinella Capitale in piazza SS. Apostoli per chiedere di fermare unache diffonde la peste suina, distrugge i raccolti, aggredisce gli animali, assedia le stalle e causa incidenti stradali con morti e feriti, anche recenti. Unconcreto nelle campagne ma anche all'interno dei centri urbani per cittadini e turisti con un danno incalcolabile per l'immagine dell'Italia nel mondo. Nella piazza piena di gente, sottolinea la, hanno sfilato le sagome di un branco dia grandezza naturale per dimostrare concretamente cosa significa trovarseli di fronte in strada, nei campi o davanti alla propria abitazione. Gli ...

