Ospiti graditi: il microbiota dentro di noi (Di venerdì 27 maggio 2022) – Il corpo umano ospita una significativa quantità di microorganismi diversi, come batteri, funghi, virus, archea (batteri antichi), una comunità ricca e diversificata chiamata microbiota, nota anche con il nome di flora batterica, che ha un ruolo importante nel mantenere l’organismo umano sano e in equilibrio. Science di questa settimana dedica al microbiota un edizione speciale con ben sei articoli di approfondimento ognuno dei quali descrive l’interazione tra il microbiota, che principalmente risiede nell’intestino, e i diversi distretti dell’organismo: ad esempio, l’asse microbiota intestinale-cervello, l’ asse microbiota-pelle ecc., con l’obiettivo di capire come funzionano i vari microbiomi umani e cosa rimane ancora da scoprire. “Capire i meccanismi che sottendono il dialogo incrociato tra ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 27 maggio 2022) – Il corpo umano ospita una significativa quantità di microorganismi diversi, come batteri, funghi, virus, archea (batteri antichi), una comunità ricca e diversificata chiamata, nota anche con il nome di flora batterica, che ha un ruolo importante nel mantenere l’organismo umano sano e in equilibrio. Science di questa settimana dedica alun edizione speciale con ben sei articoli di approfondimento ognuno dei quali descrive l’interazione tra il, che principalmente risiede nell’intestino, e i diversi distretti dell’organismo: ad esempio, l’asseintestinale-cervello, l’ asse-pelle ecc., con l’obiettivo di capire come funzionano i vari microbiomi umani e cosa rimane ancora da scoprire. “Capire i meccanismi che sottendono il dialogo incrociato tra ...

Advertising

RobbMoth : RT @dante_lucifero: Domani sera alle 21 sul mio canale YouTube si terrà la live sul famigerato #TheConjuringUniverse in compagnia di gradit… - dante_lucifero : Domani sera alle 21 sul mio canale YouTube si terrà la live sul famigerato #TheConjuringUniverse in compagnia di gr… - ciafapino : Il governo albanese rispedisce a casa oltre 50 tifosi italiani e olandese come ospiti non graditi dopo gli scontri… - LucaScopigno : @giovannimazza7 @marianomascoli1 Io non contesto il giudizio negativo; mi lascia perplesso il giudizio tecnico-prof… - flottspa : Periodicamente, come una cura per l'animo umano, proponiamo il nostro mare. Qui Porticello e dietro la montagna As… -