"Nessuna base per nessuna guerra". Manifestazione nazionale il 2 giugno a Pisa (Di venerdì 27 maggio 2022) ...particolare alla comunità di Coltano e al Parco di Migliarino San Rossore Massacciuccoli il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi pubblicato il 23 marzo 2022 sulla Gazzetta ... Leggi su globalproject.info (Di venerdì 27 maggio 2022) ...particolare alla comunità di Coltano e al Parco di Migliarino San Rossore Massacciuccoli il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi pubblicato il 23 marzo 2022 sulla Gazzetta ...

Advertising

fanpage : La polizia militare israeliana ha comunicato che non aprirà nessuna indagine penale sull’uccisione di Shireen Abu A… - grastef : RT @NonunadimenoF: ?? 2 GIUGNO NESSUNA BASE PER NESSUNA GUERRA - MANIFESTAZIONE NAZIONALE - PER QUESTO, PER ALTRO, PER TUTTO! ?? ?? CONTRO LA… - OmegaIndi : @EdoardoBuffoni Sei la rappresentazione perfetta del tuo cognome. Mi spieghi perché la mascherina va indossata a sc… - radioitaliacina : La cooperazione in materia di sicurezza tra la #Cina e le #IsoleSalomone non prende di mira nessuna terza parte e l… - penna_tagliente : RT @notav_info: 2 GIUGNO MANIFESTAZIONE NAZIONALE – NESSUNA BASE PER NESSUNA GUERRA. PER QUESTO, PER ALTRO, PER TUTTO! -